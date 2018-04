Das BKA zählt derzeit 760 islamistische Gefährder in Deutschland. Quelle: Fredrik von Erichsen/dpa

Das Bundeskriminalamt stuft derzeit rund 760 Menschen in Deutschland als islamistische Gefährder ein. Über die Hälfte von ihnen befinde sich laut BKA im Land. 153 der potenziellen Gefährder seien in Haft. Insgesamt seien seit Beginn der Kämpfe in Syrien im Jahr 2012 über 980 Menschen aus Deutschland in die Krisengebiete ausgereist.



Die Terrorgefahr aus dem rechten und linken Spektrum werden hingegen geringer bewertet. Derzeit gebe es 26 Gefährder aus der rechten und zwei aus der linken Szene.