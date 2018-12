Ein Panzer der türkischen Armee auf dem Weg nach Afrin in Syrien.

Quelle: -/XinHua/dpa

Die Türkei ist nach einem wissenschaftlichen Gutachten des Bundestags Besatzungsmacht in Syrien. "Bei Lichte betrachtet erfüllt die türkische Militärpräsenz (...) völkerrechtlich alle Kriterien einer militärischen Besatzung." So heißt es in der Expertise, die von der Linksfraktion in Auftrag gegeben wurde und dem ZDF vorliegt.



Türkische Truppen waren im Januar in Nordsyrien einmarschiert, um dort die kurdische Miliz YPG zu bekämpfen. Diese ist aus türkischer Sicht eine Terrororganisation.