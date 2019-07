Studie: Arbeitskosten in Deutschland gestiegen. Archivbild

Quelle: Monika Skolimowska/zb/dpa

Im EU-weiten Vergleich haben Arbeitskosten in Deutschland in den vergangenen acht Jahren einer Studie zufolge kräftig zugelegt. Durchschnittlich 35 Euro kostete die Arbeitgeber 2018 eine Arbeitsstunde ihrer Beschäftigten, wie aus einer Untersuchung des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung hervorgeht.



Verglichen mit den 28 Mitgliedstaaten landete Deutschland damit auf dem sechsten Platz. Allein von 2017 auf 2018 stiegen die Arbeitskosten in Deutschland um 2,3 Prozent.