Der Autozulieferer Grammer soll von Jifeng übernommen werden. Quelle: Armin Weigel/dpa

Chinesische Investoren haben weiterhin großes Interesse an deutschen Unternehmen. Einer Studie der Unternehmensberatung EY zufolge gaben sie für Übernahmen und Beteiligungen in Europa seit Januar rund 15 Milliarden Dollar aus - davon 10 Milliarden in Deutschland.



Die europaweit größten Deals waren der Einstieg des Autobauers Geely bei Daimler, die Übernahme eines französischen Computerspiel-Herstellers und die noch laufende Übernahme des Autozulieferers Grammer durch den Zulieferer Jifeng.