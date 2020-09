Ex-Brexit-Minister David Davis. Archivbild

Quelle: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

Im Streit um den EU-Austritt könnte die nordirische Protestantenpartei DUP laut dem britischen Ex-Brexit-Minister David Davis zum Zünglein an der Waage werden. "Viele Tory-Abgeordnete werden sich danach richten, was die DUP macht", sagte er dem Sender BBC.



Bei den Brexit-Verhandlungen zwischen London und Brüssel ist offenbar wieder eine Zollgrenze in der Irischen See ins Spiel gebracht worden. Davis erinnerte daran, dass die DUP-Chefin Arlene Foster den Vorschlag schon einmal als "blutige, rote Linie" bezeichnet habe.