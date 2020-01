Bundeskanzlerin Angela Merkel. Archivbild

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Kremlchef Wladimir Putin will am Samstag Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) treffen. Sie werde auf Einladung des russischen Präsidenten zu einem Arbeitsbesuch in Russland erwartet, teilte der Kreml mit. Auch Außenminister Heiko Maas soll dabei sein.



Thema des Gesprächs soll demnach die gefährliche Eskalation der Lage im Nahen Osten sein. Freitag hatten die USA den iranischen General Ghassem Soleimani mit einem gezielten Raketenangriff im Irak getötet, der Iran hatte daraufhin Vergeltung angekündigt.