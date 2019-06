In Großbritannien und den USA sind es ähnlich viele Pakete.

Quelle: Sina Schuldt/dpa

In Deutschland werden einer Studie der Unternehmensberatung McKinsey zufolge so viele Pakete verschickt wie in kaum einem anderen Land. Pro Kopf seien es 24 Sendungen jährlich und damit doppelt so viele wie etwa in den Niederlanden. Die Fachleute hatten Paketmärkte in 17 Staaten unter die Lupe genommen.



Die McKinsey-Experten sehen klassische Paketdienstleister unter Druck: Der Einfluss von Online-Riesen wie Amazon werde weiter steigen - diese setzten verstärkt darauf, Pakete selber zuzustellen.