Nordkorea feuerte vor Gesprächen noch eine Rakete ab. Archivbild

Quelle: Ahn Young-Joon/AP/dpa

Die USA und Nordkorea nehmen Medienberichten zufolge an diesem Wochenende in Stockholm ihre Atomgespräche wieder auf. Unterhändler beider Staaten landeten in den vergangenen Tagen in der Stadt, wie schwedische Medien berichteten. Der schwedische Diplomat Kent Härstedt soll als Vermittler auftreten.



Offiziell bestätigt wurde die Zusammenkunft vom schwedischen Außenministerium vorab nicht. Die Schweden halten sich bei diplomatischen Gesprächen traditionell öffentlich zurück, bis solche Unterredungen beendet sind.