Das Flüchtlings-Rettungsschiff Lifeline in Malta. Quelle: Jonathan Borg/AP/dpa

Die Polizei in Malta hat die Beschlagnahmung des deutschen Rettungsschiffs Lifeline beantragt. Das berichtete das MDR-Magazin "exakt". Es beruft sich auf eine Gerichtsvorladung für den Kapitän Claus-Peter Reisch. Darin werde das Schiff als Tatwerkzeug ("corpus delicti") bezeichnet.



Die Lifeline liegt in Malta fest und darf nicht mehr auslaufen. Reisch wird vorgeworfen, mit einem nicht ordnungsgemäß registrierten Schiff und unerlaubt in maltesischem Hoheitsgebiet unterwegs gewesen zu sein.