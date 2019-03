Brasiliens Ex-Präsident Temer ist verhaftet worden. Archivbild

Quelle: Eraldo Peres/AP/dpa

In Brasilien ist der frühere Präsident Michel Temer festgenommen worden. Wie die brasilianischen Medien berichteten, erfolgte die Festnahme in Sao Paulo. Gegen den konservativen Politiker, der Ende 2018 nach zweieinhalb Jahren an der Spitze Brasiliens sein Amt abgab, wird wegen verschiedener Korruptionsaffären ermittelt.



Unter anderem soll er bei der Vergabe eines Energieprojekts die Zahlung von Schmiergeldern an den damaligen Energieminister Moreira Franco eingefädelt haben.