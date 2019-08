Auf Fotos und Videos war die Fernsehmoderatorin von "Germany's Next Topmodel" in einem weißen Brautkleid zu sehen. Ein Sprecher des Bürgermeisters von Capri erklärte, am Standesamt seien die beiden nicht angemeldet, es handele sich um eine private Feier. Klums Vater und Manager Günther Klum hatte auf die Frage nach einer Hochzeit geantwortet, die Frage sei wohl überflüssig.