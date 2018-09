Ein Spezialeinsatzkommando der Berliner Polizei. Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

Ein in Berlin festgenommener Syrer soll nach Medienberichten einen Anschlag in Israel geplant haben. Er habe für den Angriff Chemikalien verwenden wollen und außerdem weitere Mitstreiter rekrutiert, meldete die "Bild". Auch die "Welt" berichtete über den Fall.



Ein Sprecher der Berliner Polizei bestätigte lediglich, dass vergangene Woche ein 21 Jahre alter Syrer von einem Spezialeinsatzkommando festgenommen wurde. Der Mann sitze in Untersuchungshaft.