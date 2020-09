Ein im Irak stationierter US-Soldat. Archivbild

Die im Irak stationierten US-Soldaten wurden vor dem iranischen Raketenangriff einem Medienbericht zufolge gewarnt. Dank eines frühzeitigen Alarms hätten diejenigen im Gefahrenbereich Zeit gehabt, sich in Schutzbunkern in Sicherheit zu bringen, berichtete CNN unter Berufung auf einen Angehörigen des US-Militärs.



Der Iran hatte die Stützpunkte Ain al-Assad und eine Basis in Erbil angegriffen. Die Revolutionsgarden teilten mit, der Luftwaffenstützpunkt Ain al-Assad sei "vollständig zerstört".