Menschen warten in Caracas auf Wasser.

Quelle: Rafael Hernandez/dpa

Nach dem Stromausfall in Venezuela ist die Energieversorgung im Land nach Angaben der Regierung vollständig wiederhergestellt. Es gebe nur noch einige Probleme in den Ortschaften Baruta und Hatillo nahe der Hauptstadt Caracas wegen des Brands in einem Umspannwerk, sagte Informationsminister Jorge Rodriguez.



Seit Donnerstag vergangener Woche hatte ein massiver Stromausfall weite Teile des Landes lahmgelegt. Staatschef Nicolas Maduro machte einen Cyberangriff der USA dafür verantwortlich.