Der frühere New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani. Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump strebt laut seinem Rechtsberater Rudy Giuliani einen Umsturz in Iran an. Vor iranischstämmigen Amerikanern sagte der frühere New Yorker Bürgermeister: Die USA hätten einen Präsidenten, "der dem Regimewechsel (in Teheran) genauso verpflichtet ist wie wir".



Bis zum 12. Mai will Trump darüber entscheiden, wie es mit dem Atomabkommen mit Teheran weiter geht. Zuvor hatte Irans Präsident Hassan Rohani gedroht, die USA würden einen Ausstieg bereuen, "und zwar historisch".