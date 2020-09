Konflikt in Syrien Idlib. Archivbild

Quelle: Anas Alkharboutli/dpa

Im letzten großen Rebellengebiet Idlib in Syrien ist nach russischen Angaben ein Waffenstillstand in Kraft getreten. Dieser gelte seit Donnerstagnachmittag, teilte das russische Militär der Staatsagentur Tass zufolge mit. Die Feuerpause sei nach einer entsprechenden Vereinbarung mit der Türkei verhängt worden.



Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan hatten sich am Mittwoch in Istanbul getroffen. Dabei betonten die Präsidenten erneut, wie wichtig es sei, dass rund um Idlib die Waffen schweigen sollten.