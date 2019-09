Brand im Bahnhof von Dschidda in Saudi-Arabien.

Quelle: Amr Nabil/AP/dpa

In einem neuen Bahnhof der saudischen Stadt Dschidda ist ein Feuer ausgebrochen. Bislang gebe es keine Hinweise auf Verletzte, teilte der saudische Zivilschutz auf Twitter mit. In Videos war zu sehen, wie riesige Rauchwolken über dem Gebäudekomplex aufstiegen.



Der Bahnhof war für den neuen Hochgeschwindigkeitszug zwischen den heiligen Stätten Mekka und Medina gebaut worden. Der "Haramain" getaufte Zug bringt Pilger und andere Passagiere in zwei Stunden von einer Stadt zur anderen.