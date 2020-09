Eine Schülerin mit Kopftuch sitzt in einer Schule. Archivbild

Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Verfassungsrechtler halten ein Kopftuchverbot in NRW-Kindergärten und Schulen für rechtswidrig. Die in der Verfassung verankerte Religionsfreiheit beinhalte "die Lebensführung im Ganzen", erklärte Professor Hinnerk Wißmann. Der Staat habe zwar das Recht, seine Werte in Schulen zu vermitteln.



Aber er müsse dies in der "Begegnung mit den Werten" machen, die seine Bürger mitbrächten. Staatsrechtler Bernd Grzeszick erklärte, ein Kopftuchverbot in Kitas und Schulen sei "eindeutig verfassungswidrig".