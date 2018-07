Das Wort "Salafist" steht auf einem Buch geschrieben. Symbolbild Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Der Verfassungsschutz bekommt immer mehr Hinweise auf Salafisten in Deutschland. Allein in Baden-Württemberg werden inzwischen 950 Menschen dieser ultrakonservativen islamischen Strömung zugerechnet. Im Jahr 2017 waren es noch 750.



Die Salafisten-Szene in Deutschland ist in den vergangenen fünf Jahren enorm gewachsen. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums vom April bekennen sich bundesweit rund 11.000 Menschen zu dieser Strömung - das sind doppelt so viele wie im Jahr 2013.