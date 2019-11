Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, in Berlin.

Der Zentralrat der Juden in Deutschland sieht Fortschritte im Zusammenleben von Juden und Muslimen. Zentralratspräsident Josef Schuster zog damit eine vorläufige Bilanz des Projekts "Schalom Aleikum", mit dem Begegnungen von Juden und Muslimen unterstützt werden.



So seien in Berlin Start-Up-Gründer beider Religionen zusammengekommen. Sie hätten gemerkt, dass sie als Unternehmer die gleichen Probleme hätten. Ähnliche Erfahrungen hätten Schüler in Würzburg, Frauen in Leipzig und Senioren in Osnabrück gemacht.