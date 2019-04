In der Pflege fielen in den kommenden Jahren zusätzliche Milliardenkosten an, sagte der Gesundheitsexperte. Angesichts der Personalnot müssten insbesondere Altenpflegekräfte besser bezahlt werden. Zur Finanzierung forderte Lauterbach Steuerzuschüsse und die Einführung einer einheitlichen Bürgerversicherung in der Pflege, in die auch Gutverdienende und Beamte einzahlen sollen. Es sei nicht einzusehen, dass sie die gleichen Leistungen erhielten, aber deutlich weniger in die Privaten Krankenversicherungen einzahlten als gesetzlich Versicherte, sagte er. Es müsse auch darüber nachgedacht werden, die hohen Rücklagen der privaten Versicherungen zur Finanzierung der Pflege einzusetzen.