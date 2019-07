Wie ein infektiöses Kleidungsstück. Sigmar Gabriel

Das Duo Roth/Kampmann sind bislang die einzige Kandidaten. Unwahrscheinlich, dass außer möglicherweise Scheer/Lauterbach nicht noch weitere dazu kommen. Von Bundesfamilienminister Franziska Giffey wird erwartet, dass sie ihren Hut in den Ring wirft. Vielleicht unabhängig davon, was die Überprüfung ihres Doktortitels ergibt. Auch Außenminister Heiko Maas scheint noch im Rennen. Von Generalsekretär Lars Klingbeil heißt es, er denkt über eine Kandidatur nach. Juso-Chef Kevin Kühnert wird ebenfalls immer wieder genannt, ebenso Niedersachsen Ministerpräsident Stephan Weil. Ein Hin und Her, was der frühere SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel kritisiert: Er sehe die Unentschlossenheit seiner Genossen "mit großer Verzweiflung und wachsendem Zorn", sagte er der "Bild am Sonntag". Der Parteivorsitz werde "wie ein infektiöses Kleidungsstück behandelt wird, das sich niemand ins Haus holen will", so Gabriel.