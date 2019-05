Weltklasse-Kletterer David Lama (Archiv).

Quelle: Robert Parigger/APA/dpa

Die drei Weltklasse-Kletterer David Lama (28), Hansjörg Auer (35) und Jess Roskelley (36) sind allem Anschein nach bei einem Lawinenunglück in den kanadischen Rocky Mountains gestorben. Die Behörden in Kanada gehen nicht davon aus, dass die beiden Österreicher und der US-Amerikaner noch lebend gefunden werden. Das erklärte die Nationalparkverwaltung.



Die Kletterer wollten den 3.295 Meter hohen Berg Howse Peak im Nationalpark Banff über die schwierige Route an der Ostseite besteigen.