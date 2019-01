Beides erhöht die Überlebenschancen aber nur, wenn man auch rechtzeitig an die Aktivierung denkt, also den Auslösegriff für den Airbag zieht oder das Mundstück des Atmungssystems auch in den Mund bekommt. "Ein Lawinenabgang ist jedoch für das Opfer eine extreme Stress-Situation, in der man einfach vergessen kann, daran zu denken", so Bucher. Und es lauern noch weitere Gefahren – zum Beispiel die Geländefalle, bei der der Wintersportler in einer Senke steht und immer weiter von der Lawine zugeschüttet wird. Da hilft dann auch kein Airbag mehr – wie auch beim Sturz mit der Lawine über einen Felsabbruch in die Tiefe. "Das Wichtigste ist und bleibt, nicht in eine Lawine zu kommen", betont Bucher.