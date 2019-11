In Bad Gastein traf eine Schlammlawine auf zwei Wohnhäuser.

Quelle: -/FEUERWEHR BAD GASTEIN/APA/dpa

Wegen heftiger Schnee- und Regenfälle spitzt sich die Lage in den österreichischen Bundesländern Kärnten und Tirol zu. Einige Orte waren laut "Kleine Zeitung" von der Außenwelt abgeschnitten, unter anderem das Lesachtal, das Mölltal und Heiligenblut. Gebäude wurden evakuiert. In Osttirol sollten die Schulen heute geschlossen bleiben.



In Kärnten traten mehrere Seen über die Ufer. In Bad Gastein ging in der Nacht eine Schlammlawine auf zwei Wohnhäuser nieder, berichtete die Agentur APA. Zwei Menschen konnten gerettet werden.