Rettungskräfte arbeiten an der Stelle des Lawinenabgangs.

Quelle: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa

Ein durch eine Lawine bei Crans-Montana in der Schweiz verletzter Franzose ist verstorben. Der 34-Jährige habe laut Polizei die Aufgabe gehabt, die Sicherheit von Skihängen zu überprüfen. Er sei einer von vier Menschen gewesen, die am Dienstag durch die Lawine auf dem Gletscher Plaine Morte verletzt worden seien.



Bei einer nächtlichen Suche seien keine weiteren Personen gefunden worden, twitterte die Polizei in Wallis. Die Suche sei am Mittwochmorgen beendet worden.