Bei Tageslicht würden die Lawinenkommissionen die Lage neu beurteilen, sagte auch Marcel Innerkofler, Leiter der Landeswarnzentrale in Tirol in Österreich. Zahlreiche Straßen und Täler waren gesperrt. Mehrere Wintersportorte in den Alpenländern waren von der Außenwelt abgeschnitten, darunter St. Anton in Österreich und Zermatt in der Schweiz.



Mit der angekündigten Wetterbesserung kam Zuversicht auf. "Mit dem folgenden Hochdruckgebiet wird sich bei trockenem Wetter und milden Temperaturen die Schneedecke rasch verfestigen können", sagte Rudi Mair vom Lawinenwarndienst in Tirol. "Mit dem Ende der Niederschläge nimmt die spontane Lawinenaktivität deutlich ab", hieß es auch in Davos.