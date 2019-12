Suchaktion nach Lawinenunglück in Südtirol (Archiv).

Quelle: Uncredited/ANSA/AP/dpa

Nach dem Lawinenunglück mit drei toten Deutschen in Südtirol ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen fünf Personen. Das teilte die Behörde in Bozen mit. Um wen es sich dabei handelt, wurde nicht bekannt. Die Frage ist, ob der Skipistenbetreiber das Lawinenrisiko falsch eingeschätzt hat oder ob ein Skifahrer das Schneebrett ausgelöst hatte.



Am Samstag wurden eine Mutter mit ihrer sieben Jahre alten Tochter aus Thüringen und ein sieben Jahre altes Mädchen aus NRW von einer Lawine begraben.