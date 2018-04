Der in Russland verurteilte ehemalige Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter waren nach britischen Angaben Anfang März in Salisbury einem Nervengift ausgesetzt worden und liegen seitdem in kritischem Zustand in Krankenhaus. Die britische Regierung macht Russland für den Gifteinsatz verantwortlich und hat 23 russische Diplomaten ausgewiesen. Russland bestreitet eine Verwicklung und verlangt von Großbritannien die Herausgabe von Proben des sichergestellten Giftes. London verweigert das.