In vielen Ländern Afrikas ist gleichgeschlechtlicher Verkehr noch immer illegal, oft bezieht sich die Rechtsprechung nur auf Sex zwischen zwei Männern. Erst 2017 wurden im Tschad Gesetze bestätigt, die sexuelle Aktivitäten zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern unter Strafe stellen. "In Ägypten ist es nicht per se illegal, homosexuell zu sein", sagt Mendos. "Es erreichen uns jedoch immer wieder Berichte von Organisationen dort, wonach Menschen für Unsittlichkeit verurteilt werden, weil sie homosexuelle Handlungen vollzogen haben."



Homosexualität ist illegal in Algerien, Botswana, Burundi, Kamerun, auf den Komoren, in Eritrea, Äthiopien, Gambia, Ghana, Guinea, Kenia, Liberia, Libyen, Malawi, Mauretanien, Mauritius, Marokko, Namibia, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Somalia, im Südsudan, in Sudan, Swasiland, Tansania, Togo, Tschad, Tunesien, Uganda, Sambia und Simbabwe.