Das Projekt Bayern – es war in den 1960ern die letzte Rettung für das Dorf und ist heute eine Erfolgsgeschichte. Das jährliche Oktoberfest, das dieser Tage stattfindet, zieht jedes Wochenende 30.000 Wiesn-Fans in Dirndl und Lederhosen an. Was im deutschen Bayern gerade politisch passiert, ist für die amerikanischen Bayern nicht so wichtig. Sie hätten genug Probleme mit der eigenen Regierung.