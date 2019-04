Mars-Simulation in der Wüste Gobi

Quelle: reuters

In der Wüste Gobi in China können Jugendliche ab sofort eine Mars-Mission simulieren: In die von rötlichen Felsen umgebene "Mars-Basis 1" in der nordwestlichen Provinz Gansu sind die ersten Besucher eingezogen. Die Raumstation richtet sich aber nicht an Forscher und künftige Mars-Astronauten.



Neben Schülergruppen sollen dort künftig auch Touristen erleben können, wie sich das Leben auf dem Roten Planeten anfühlen könnte. Die futuristischen Gebäude setzen sich aus neun Modulen zusammen.