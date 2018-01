Doch als ich nun in der vergangenen Woche nach sechsmonatiger Pause mal wieder in den Gazastreifen gereist bin, war ich schockiert: So desolat hatte ich die Lage nicht erwartet. Es stinkt nach Abwasser, verrottenden Lebensmitteln, die Straßen sind dreckiger als zuvor, und dank der Schulferien sieht man überall noch mehr Kinder als sonst, die zur Arbeit gezwungen werden. "Es ist kaum mehr auszuhalten", erklärt mir mein palästinensischer Mitarbeiter auf dem Weg in die Stadt und fügt als Vergleich hinzu: "Schlimmer als nach dem Krieg 2014."