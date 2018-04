Von Normalität kann noch lange keine Rede sein. Aber es bewegt sich was in Mossul. Während der IS-Herrschaft ging im Irak nur jedes zehnte Kind zur Schule. Mit deutscher Hilfe werden derzeit 180 Schulen in Mossul für rund 120.000 Kinder wieder aufgebaut. Die Al-Huda-Schule ist eine davon. 180 Jungen und Mädchen lernen hier seit Herbst 2017 wieder. Die Wände sind fröhlich-bunt gestrichen, die Kinder sitzen artig in ihren rosafarbenen und blauen Uniformen hinter den Pulten.



Nada Kasim steht an der Tafel, sie unterrichtet hier Englisch. Die Kinder könnten die Schrecken der vergangenen Jahre nicht vergessen, berichtet sie. Ihr selbst fällt es sichtlich schwer, über die Herrschaft des Islamischen Staats zu sprechen. "Ich habe fünf Märtyer", erzählt die 35-Jährige leise. Märtyer, so nennen die Menschen hier ihre Angehörigen, die dem IS und den Bomben zum Opfer fielen. Auch ihr Haus wurde zerstört, berichtet die Lehrerin, sie wohne jetzt mit ihrem Mann und vier Kindern zur Miete im Ostteil der Stadt. Aber das sei nicht so schlimm. "Der IS ist für immer weg", sagt sie. "Mossul können wir wieder aufbauen, da bin ich sicher."