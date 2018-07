25 Jahre nach Einführung der fünfstelligen Postleitzahlen gibt es auch anderswo in Hessen noch einige Besonderheiten. So wurden in Frankfurt einzelne Gebäude mit einer Postleitzahl versehen. Der Deutschen Post zufolge sind das etwa der Opernturm (60306), der Messeturm (60308) und "The Squaire" am Flughafen (60600), das gemessen an seiner Vermietungsfläche zu den größten Bürogebäuden Deutschlands zählt.