Die Rückseite eines Kometen. Archivbild

Quelle: Rosetta/MPS for OSIRIS Team/ESA/dpa

Kometen könnten neuen Hinweisen zufolge einen wichtigen Baustein des Lebens auf die Erde gebracht haben. Das zeigt eine Untersuchung, die den Weg von Phosphor auf die Erde nachvollzieht. Phosphor steckt unter anderem in unserem Erbmaterial DNA.



Ein internationales Astronomenteam vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg und der Europäische Südsternwarte Eso in Garching beobachtete, dass bei der Entstehung von Sternen aus Phosphor phosphorhaltige Moleküle wie etwa Phosphormonoxid gebildet werden.