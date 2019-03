Kinder spielen im Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos.

Der Europäische Gerichtshof verkündet heute bedeutsame Urteile für die Asylverfahren in der EU. Die Richter entscheiden darüber, welche Bedeutung die Lebensbedingungen für Flüchtlinge in den EU-Mitgliedsstaaten für die Überstellung von Asylbewerbern haben.



Experten messen den Rechtsfragen große Bedeutung für das europäische Asylsystem bei. Deutschland schiebt etwa in einige Länder nur begrenzt ab, sofern dort nicht sichergestellt ist, dass Asylsuchende nach EU-Recht behandelt werden.