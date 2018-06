Auf Wunsch von Hessen geht es auch um ein Verbot von Einwegbechern. Nach Schätzungen der Deutschen Umwelthilfe werden bundesweit im Jahr rund 2,8 Milliarden Becher verbraucht - das sind rund 320.000 Becher pro Stunde. Dadurch entstünden jährlich um die 40.000 Tonnen Müll. Das Saarland setzt bei dem Thema zunächst auf Freiwilligkeit und hat eine Kampagne "Becherheld - Mehrweg to Go" am Laufen: In 150 Betrieben können inzwischen eigene Mehrwegbecher aufgefüllt werden - mit einem Rabatt von zehn Cent.