Die höchste Lebenserwartung bei der Geburt haben im Vergleich der einzelnen Bundesländer aktuell Frauen in Baden-Württemberg mit 84,1 Jahren und dort lebende Männer mit 79,7 Jahren. Mit 82,1 Jahren weisen Frauen im Saarland sowie mit 76,3 Jahren Männer in Sachsen-Anhalt die niedrigsten Werte auf. Die Differenz in der Lebenserwartung zwischen den Geschlechtern ist in Mecklenburg-Vorpommern mit 6,4 Jahren zugunsten der Frauen am größten, in Hessen mit 4,3 Jahren am geringsten.