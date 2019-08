Mann stellt Straßenbahn-Randalierer zur Rede. Archivbild

Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert/ZB/dpa

Nachdem er eine Gruppe von Randalierern in einer Straßenbahn in Magdeburg zur Rede gestellt hat, schwebt ein junger Mann aus Hamburg in Lebensgefahr. Der 22-Jährige sprach nach Angaben der Polizei die Männer und Frauen an, als diese in der Straßenbahn mutwillig das Inventar demolierten.



Dafür habe er Schläge und Tritte kassiert - erst in der Bahn, später an einer Haltestelle. Laut Polizei erlitt der Mann schwerste Kopfverletzungen. Die Fahndung nach den Angreifern sei erfolglos geblieben.