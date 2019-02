Drogenboss "El Chapo". Archivbild

Quelle: Eduardo Verdugo/AP/dpa

Der mexikanische Drogenboss Joaquin "El Chapo" Guzman ist in seinem Strafprozess in New York schuldig gesprochen worden und muss für den Rest seines Lebens ins Gefängnis. Die Jury sah die Schuld des 61-Jährigen in allen zehn Anklagepunkten als erwiesen an.



Für den schwersten Anklagepunkt, die Beteiligung an einer Verbrecherorganisation, schreibt das US-Strafgesetzbuch lebenslange Haft vor. Er kann keinen Antrag auf vorzeitige Entlassung stellen und dürfte bis zu seinem Tod im Gefängnis bleiben.