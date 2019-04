Das tödliche Autorennen ereignete sich in der Berliner City.

Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Gut drei Jahre nach einem tödlichen Autorennen in der Berliner Innenstadt hat das Landgericht zum zweiten Mal zwei Raser wegen gemeinschaftlichen Mordes verurteilt. Es verhängte lebenslange Gefängnisstrafen. Die erste Verurteilung hatte der Bundesgerichtshof aufgehoben.



Das Gericht in der Hauptstadt sah es auch in dem neuerlichen Prozess als erwiesen an, dass die heute 30 und 27 Jahre alten Fahrer in ihren hochmotorisierten Autos den Tod eines 69-Jährigen billigend in Kauf nahmen.