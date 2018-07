Das Gericht stellte eine besondere Schwere der Schuld fest. Quelle: Oliver Berg/dpa

Im Prozess um den Mord an seiner Lebensgefährtin und dem gemeinsamen Sohn ist ein 47-jähriger Mann vor dem Bonner Landgericht zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Zudem wurde eine besondere Schwere der Schuld festgestellt, eine vorzeitige Haftentlassung ist damit ausgeschlossen.



Das Gericht ist sicher, in dem 47-Jährigen den Täter gefunden zu haben, der die Frau und das elfjährige Kind im September 2016 in einer Bonner Wohnung mit einem Kabel erdrosselt hatte.