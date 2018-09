Der Fall Anis Amri: Am 19. Dezember 2016 rast der tunesische Islamist Anis Amri mit einem Lastwagen auf dem Berliner Breitscheidplatz in einen Weihnachtsmarkt. Er tötet zwölf Menschen. Die Aufklärung, ob der Anschlag hätte verhindert werden können, dauert bis heute an. Linke und Grüne werfen Maaßen vor, die Öffentlichkeit im Fall Amri bewusst getäuscht zu haben. Er hatte im Dezember 2017 gesagt, der Verfassungsschutz sei mit dem Fall nur am Rande befasst gewesen. "Amri war bis zuletzt ein Fall in den Händen der Polizeibehörden." Eine Mitarbeiterin des Bundesamtes für Verfassungsschutz hatte am Donnerstag im Amri-Untersuchungsausschuss ausgesagt, sie habe bereits im Januar 2016 begonnen, Informationen über Amri in einer "Personenakte" zu sammeln. Außerdem soll sie auch über mehr als zehn weitere mutmaßliche Islamisten, die Kontakt mit Amri hatten, solche Akten angelegt haben.