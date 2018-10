Lebensmittel in einer Mülltonne. Archivbild Quelle: Patrick Pleul/ZB/dpa

Zum Erntedankfest hat Ernährungsministerin Julia Klöckner die Verbraucher zu mehr Verantwortungsbewusstsein aufgerufen. "Wir brauchen eine Renaissance der Wertschätzung und Achtsamkeit für unsere Lebensmittel", schreibt die CDU-Politikerin in einem Gastbeitrag für die "Welt am Sonntag".



Hierzulande werfe jährlich jeder pro Kopf 55 Kilogramm Lebensmittel in den Müll, die noch genießbar sind, beklagte die Agrarministerin. Ressourcen, die hier verschwendet werden, fehlten andernorts.