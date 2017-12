"Die ins Meer geleiteten Lebensmittelabfälle sind per se zwar nicht giftig, aber die schiere Menge wirkt wie Gift, weil das Meer überdüngt wird", sagt Diesener. Das führe zu Algenwachstum und Sauerstoffmangel im Wasser. "Alles in allem haben wir es mit einem riesigen Problem, einer ziemlichen Katastrophe zu tun", so der NABU-Experte. Auf einem Schiff mit 3.500 Menschen an Bord kommt pro Woche umgerechnet etwa eine volle Lkw-Ladung Essensabfall zusammen.



Anders als Plastik, Papier, Glas und Metall dürfen Schiffe nach den Regeln der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) Lebensmittelabfälle nach bestimmten Kriterien legal ins Meer werfen. Laut IMO darf der geschredderte Müll in den meisten offenen Meeren drei Seemeilen von der Küste ins Wasser eingeleitet werden, in besonderen Gebieten wie Nord- und Ostsee müssen es zwölf Seemeilen sein.