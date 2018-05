Natürlich gibt es auch Nahrungsmittel, bei denen eine Verpackung nicht notwendig ist, aber zum Marketing gehört. Sie werden eingepackt, um ein höherwertiges Produkt zu suggerieren und einen höheren Preis zu erzielen, so Stahlberg. Lebensmittel, die von Natur aus mit einer festen Haut oder Hülle versehen sind, können laut BMEL aber auch ohne eine Kunststoffverpackung an den Endverbraucher abgegeben werden. Dazu gehören auch Obst- und Gemüseerzeugnisse mit einer festen Schale, die ohnehin vorher mit dem Erdreich in Berührung gekommen sind. Wenn Zuhause gewaschen und geschält wird, gebe es kaum Bedenken, ergänzt Thiemo Albert.