Foodsharing-Cafe "Raupe Immersatt" in Stuttgart.

Quelle: Marijan Murat/dpa

Ein Café in Stuttgart rettet Lebensmittel vor der Mülltonne und verteilt sie kostenlos an Menschen. Das Essen stammt etwa von Supermärkten oder Bäckereien, wo es nicht weiter verkauft worden wäre, erklärt Café-Betreiber Lisandro Behrens.



Die Gäste bedienen sich selbst an Regalen und Kühlschränken gefüllt mit Kuchen, Brot oder Gemüse, sie können das Essen auch mit nach Hause nehmen. 50 bis 100 Kilogramm Lebensmittel würden im "Raupe Immersatt" so jeden Tag gerettet, schätzt Behrens.