Der Kalorienverbrauch hat in Deutschland deutlich zugenommen: 1961 nahm ein Erwachsener im Durchschnitt 2885 Kalorien am Tag zu sich, im Jahr 2013 waren es 3499 Kalorien. Die Europäische Kommission bestätigt in einem Bericht die gestiegene Kalorienaufnahme in allen europäischen Ländern mit Ausnahme der Schweiz.