Klöckner will die Verschwendung von Lebensmitteln bekämpfen.

Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) will die Verschwendung von Lebensmitteln verringern. Das geht aus einem Eckpunktepapier ihres Ministeriums hervor, das dem RedaktionsNetzwerk Deutschland vorliegt.



"In Deutschland entstehen rund 11 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle im Jahr", heißt es. Rund 61 Prozent werden in privaten Haushalten und je rund 17 Prozent von Industrie und Großverbrauchern verursacht. Ziel sei es, bis zum Jahr 2030 die Lebensmittelverschwendung zu halbieren.